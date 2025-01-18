NBA／狂轟新高38分險勝籃網 里夫斯感謝羅素「不殺之恩」
湖人在主場迎接羅素（D'Angelo Russell）領軍的籃網上門踢館，儘管球隊也少了戴維斯（Anthony Davis）坐鎮，但面對聯盟後段班仍是打得十分艱辛，比分始終難以大幅拉開；雙方一路廝殺到最後，羅素最後沒能把握關鍵一擊的機會，讓湖人以102比101驚險獲勝。
里夫斯（Austin Reaves）此戰23投13中轟進生涯新高38分，可說是填補了戴維斯火力缺口；他在第四節獨拿15分，也是湖人能夠甩開籃網的關鍵。
「他今天每一次得分都是我們所需要的分數。」詹姆斯（LeBron James）賽後稱讚道。主帥瑞迪克（JJ Redick）則表示，「球隊需要里夫斯幫忙創造進攻機會。同時我們也會為他設計無球戰術，他在第四節的兩顆關鍵球就是透過這樣的方式找到機會。」
詹姆斯這場比賽拿下29分8助攻7籃板2阻攻，其中10分也是出現在第四節；羅素替補上場，15投7中包含5記三分球，獨拿19分8助攻6籃板。
里夫斯在拿到38分之後，接連4次出手都未中，被問到是否刻意拚40分，他表明自己只是想專注拿下勝利，而非試圖去得到40分；不過他也坦言，「羅素那球看起來能投進，這對我們而言就不妙了，那一球在空中飛行的軌跡很棒。如果不是我連續4投不中，我們不會陷入那種局面。」
里夫斯賽後也「感謝」羅素最後一擊失手，「我看過他命中無數次那樣的投籃，所以很幸運這球沒有投進，謝謝你。」
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