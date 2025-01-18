NBA／雷霆完全體再等等！霍姆葛倫持續養傷 3至5周後評估

因右髂髖部骨折已經缺席2個月之久的雷霆主力中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren），近日球團更新了他的恢復情況，顯示仍需要在3至5周之後重新評估，雷霆想要迎接完全體還得等等。

霍姆葛倫是在去年11月10日對上金州勇士的比賽中，因防守威金斯（Andrew Wiggins）時重摔受傷，當時評估需要休養8至10周。

霍姆葛倫在賽季前9場比賽表現出色，場均貢獻18.2分9.2籃板2.9阻攻，一度在聯盟阻攻榜上僅次於溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

霍姆葛倫重摔倒地。 美聯社

少了這位天賦優異的長人大將，雷霆只能將小球戰術發揮到極致，加上哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的助拳，目前仍是以34勝7敗在全聯盟僅落後騎士0.5場勝差，這也讓霍姆葛倫可以更安心休養，以完全健康姿態回歸。

近期由於哈爾特斯坦又因左小腿左比目魚肌拉傷，雷霆又再度面臨禁區無大人的窘境。