NCAA／打球超強還是「資優生」 NBA準狀元佛雷格「GPA」高達4.0
杜克大學超級新星「美國之子」佛雷格（Cooper Flagg）被外界視為2025年選秀準狀元，超強實力備受全美矚目。而這位潛力新星不只是籃球技能包點滿，學業更是一把罩。杜克大學官方社群平台近日發出佛雷格上學期成績，等第制績分平均（GPA）竟然高達4.0，可謂能文能武。
等第制績分平均多用於大學和高等教育院校，算法是用「大學時期各科目」乘上「學分數」後再平均，最高分就是佛雷格得到的4.0，並且杜克大學還是全美排名前10的學術名校，難度更高，可以說這位年輕籃球員在訓練外，作為學生身分也絲毫不「含扣」。
雖然還是菜鳥，但佛雷格就展現超高水準。出賽17場都是先發，能得到18.7分8.2籃板4.1助攻日前更是砍下新高42分。而除了進攻他也展現可怕防守能力，場均能送出1.2阻攻1.5抄截，穩坐2025年狀元熱門。
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