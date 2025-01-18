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NBA／籃網射手強森超夯騎士也想要 美媒曝選秀籤成交易阻礙

聯合新聞網／ 綜合報導
是騎士對籃網前鋒強森展現高度興趣，不過因為選秀籤關係，可能無法輕易吃下。 法新社
是騎士對籃網前鋒強森展現高度興趣，不過因為選秀籤關係，可能無法輕易吃下。 法新社

籃網隊前鋒強森Cameron Johnson）是目前交易市場大熱門，許多球隊都成為潛在買家。東區龍頭騎士隊也不例外，根據《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）報導，他們對這位頂級射手展現高度興趣，不過可能無法輕易拿下。

瓦登提到，騎士陣中核心米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）在高度上有所缺陷，強森不只有6呎8吋（約203公分）身高，同時具備精準的三分球投射能力，本季出戰33場，三分命中率高達42.8％，且場均能得到19.6分，是不可忽視的外線火力。

籃網方面，球隊正式進入重建期，因此開啟清倉大甩賣，先後將施羅德（Dennis Schroder）和「3D」側翼芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）送往勇士和湖人隊。籃網總管馬克斯（Sean Marks）也放話贏球不是目前的打算，「我們需要系統性地做出一些決策，但這些決策可能並不一定是贏得下一場比賽，或派出最有才華的球員。」

強森合約還有2年半，本季年薪2250萬美元（約台幣7.4億），騎士完全有能力在不送走主力球員的情況下，支付這筆薪資。不過籃網希望能得到2支首輪選秀權，而騎士手握大量次輪選秀權，要到2031年才能交易首輪選秀權，成為最大阻礙。據傳國王、雷霆、灰熊和溜馬隊也都是有力競爭者。

Cameron Johnson 強森 騎士

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