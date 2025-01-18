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NBA／黃蜂難得連勝卻傳噩耗！米勒右手腕韌帶撕裂 無限期缺陣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米勒將無限期缺陣。 美聯社
米勒將無限期缺陣。 美聯社

黃蜂官方宣佈，陣中年輕新星米勒（Brandon Miller）因右手腕韌帶撕裂傷勢，預計面臨無限期缺陣，這讓本季飽受傷病困擾的黃蜂可說是又一次重大打擊。

米勒是在1月16日黃蜂擊敗爵士的比賽中不慎受傷，隨後他接受了核磁共振檢查，檢查結果為右手腕韌帶撕裂。米勒先前曾因傷缺席過9場比賽。

入選上季年度新秀第一隊的米勒，本季場均攻下21分4.9籃板3.6助攻1.1抄截，投籃命中率40.3%，三分命中率35.5%。

黃蜂今天在小鮑爾（LaMelo Ball）和布里吉斯（Miles Bridges）合拿47分，中鋒威廉斯（Mark Williams）豪取19分19籃板的帶領下，第四節演出逆轉秀，以125比123驚險擊敗公牛，讓佛西維奇（Nikola Vucevic）的40分成了空包彈。

「這是苦樂參半的情況。你為勝利感到高興，但米勒的傷勢卻很不幸。我們會持續評估他的狀況，盡可能評估看看。無限期缺賽很艱難，我們只能團結一致。」黃蜂主帥李（Charles Lee）表示。

黃蜂難能可貴取得本季第2次2連勝，且近4戰收下3勝，勝場數終於突破兩位數，在全聯盟戰績名列倒數第5。

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