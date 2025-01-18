NBA／黃蜂難得連勝卻傳噩耗！米勒右手腕韌帶撕裂 無限期缺陣
黃蜂官方宣佈，陣中年輕新星米勒（Brandon Miller）因右手腕韌帶撕裂傷勢，預計面臨無限期缺陣，這讓本季飽受傷病困擾的黃蜂可說是又一次重大打擊。
米勒是在1月16日黃蜂擊敗爵士的比賽中不慎受傷，隨後他接受了核磁共振檢查，檢查結果為右手腕韌帶撕裂。米勒先前曾因傷缺席過9場比賽。
入選上季年度新秀第一隊的米勒，本季場均攻下21分4.9籃板3.6助攻1.1抄截，投籃命中率40.3%，三分命中率35.5%。
黃蜂今天在小鮑爾（LaMelo Ball）和布里吉斯（Miles Bridges）合拿47分，中鋒威廉斯（Mark Williams）豪取19分19籃板的帶領下，第四節演出逆轉秀，以125比123驚險擊敗公牛，讓佛西維奇（Nikola Vucevic）的40分成了空包彈。
「這是苦樂參半的情況。你為勝利感到高興，但米勒的傷勢卻很不幸。我們會持續評估他的狀況，盡可能評估看看。無限期缺賽很艱難，我們只能團結一致。」黃蜂主帥李（Charles Lee）表示。
黃蜂難能可貴取得本季第2次2連勝，且近4戰收下3勝，勝場數終於突破兩位數，在全聯盟戰績名列倒數第5。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言