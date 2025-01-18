NBA／亞歷山大缺陣中斷4連勝 獨行俠雙殺雷霆本季唯一

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季表現持續飆升，目前以場均31.6分暫居聯盟得分王寶座，加上雷霆穩坐西區龍頭之位，有機會爭取個人首座年度MVP。

獨行俠主帥基德（Jason Kidd）在今天對戰雷霆之前，也大力盛讚亞歷山大是當今聯盟最佳球員。「他是目前聯盟的最佳的球員，他以正確的方式打比賽。」基德說。

不過受到右手腕傷勢影響，亞歷山大被迫缺席這場對戰，無緣和傷癒回歸的厄文（Kyrie Irving）正面對決；雷霆少了當家一哥和二哥，在連兩天作戰的影響之下，第二節被對手狠狠打了41比17的比分差距，一口氣陷入20分落後局面。

雷霆雖然第三節強力反擊，硬是把比分縮小到1分差，然而第四節丁威迪（Spencer Dinwiddie）和馬歇爾（Naji Marshall）聯手砍下16分，獨行俠憑藉優勢火力，仍以106比98留下主場勝利。獨行俠結束3連敗，同時也中斷了雷霆4連勝。

獨行俠成為本季第一支兩度能夠擊敗雷霆的球隊，且都是沒有唐西奇（Luka Doncic）的情況下達成。

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比賽中曾大秀一手精彩拉竿上籃的厄文，雖飽受椎間盤傷勢困擾，依然得到全隊最高25分，外加5籃板5助攻；丁威迪16分，華盛頓（P.J. Washington）16分7籃板5助攻，馬歇爾14分10籃板。

雷霆以威廉斯（Jalen Williams）的19分為最高，多特（Luguentz Dort）18分，這是他們本季首度在比賽中沒人分超過20分，足見亞歷山大的重要性。