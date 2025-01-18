NBA／巴特勒解禁歸隊內部矛盾何解？熱火主帥：實際情況很複雜
效力於邁阿密熱火的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），在遭到球隊禁賽7場後今天復出先發，儘管拿下18分、3籃板，但熱火以113比133慘敗給丹佛金塊，吞下近期3連敗。
現年35歲的巴特勒，在去年12月21日對上奧克拉荷馬雷霆的比賽中，因「生病」只出賽7分鐘就退賽。
接著巴特勒休息了11天，但期間不斷出現交易傳言，隨後他復出的2場比賽，巴特勒合計出手11次投進6球，平均9分、3籃板、3助攻，讓球團認為他根本無心在球場上。
巴特勒在1月3日打完對溜馬的比賽，拿下9分、4助攻後，終於忍不住對外放話，「我想要得到我的快樂，但我不覺得這點能在邁阿密辦到。」
此後，巴特勒和熱火球團關係降到冰點，球團更在萊里（Pat Riley）強力主導下，以「做出對球隊不利事件」為由，直接禁賽巴特勒7場，此舉也引起NBA聯盟熱烈討論。
在今天重新回到球隊前，巴特勒還透過經紀人在推特上發布了好幾張穿著喬丹（Michael Jordan）45號球衣的照片，並且效仿喬丹當年寫下「我回來了」字樣。
巴特勒的回歸，似乎沒對熱火起到太大作用，半場就落後12分，最後一節更是直接被金塊打爆。金塊約基奇（Nikola Jokic）繳出24分、12籃板、10助攻的本季第17次大三元，加上穆雷（Jamal Murray）挹注30分，聯手率隊輕鬆獲勝。
熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）接受ESPN訪問時表示，「我們現在處於一個不尋常的處境，實際上一切都很複雜，我的工作是讓這支球隊做好準備，讓他們準備好在高水平上比賽，這就是我目前的計畫。」
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