NBA／寧願輔助KD和布克！曝巴特勒「吹密」關鍵：在熱火只能待底角

飽受傷病困擾的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），如今又被膝傷擊倒！76人官方宣佈，安比德在球隊訓練之後因為左膝腫脹加劇，將會接受治療，預計會在7至10天之後重新評估。 安比德在去年夏

2025-01-18 10:47