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NBA／寧願輔助KD和布克！曝巴特勒「吹密」關鍵：在熱火只能待底角

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒撰文分析，點出巴特勒要求熱火「吹密」重要關鍵是場內定位。 路透社
美媒撰文分析，點出巴特勒要求熱火「吹密」重要關鍵是場內定位。 路透社

巴特勒Jimmy Butler）要求熱火「吹密」風波越演越烈，外界也不斷討論「士官長」歸處究竟在何方。目前據傳太陽是最有力賣家，美媒也撰文分析，點出重要關鍵是場內定位。

《ClutchPoints》記者溫伯格（Zachary Weinberger）指出，內幕人士透露巴特勒決定離開熱火的關鍵之一是因為自己不被視為是球隊隊長，「海斯倫（Udonis Haslem）退休後，阿德巴約（Bam Adebayo）被任命為新的熱火隊長，而不是巴特勒。在帶領球隊4年兩度殺進總決賽後，巴特勒本人也回應該言論，表示自己並不失望，但確實也驗證這裡並不是自己的球隊。」

除了隊長職位外，新賽季巴特勒進攻角色被赫洛（Tyler Herro）和阿德巴約稀釋更是引爆點，「赫洛和阿德巴約被視為進攻中心，巴特勒則是只需要待在底角等待三分或切入就好，這在他因傷病缺席13天後回歸的兩場比賽經常出現，也讓他相信球隊會優先考慮另外兩人。」

溫伯格引述相關人士消息點出，與其擔任赫洛和阿德巴約外的第三人，巴特勒更情願加入太陽，成為杜蘭特Kevin Durant）和布克Devin Booker）外的第三進攻點。太陽方面，據《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）透露，球團有意用2031年首輪簽換來巴特勒，不過最大問題還是在比爾（Bradley Beal）的「霸王條款」（交易否決權No-Trade Clause），若不能夠交易比爾，那薪資空間將會相當吃緊。

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