NBA／公鹿有意引進巴特勒？美媒曝米道頓會是主要籌碼

根據《ClutchPoints》資深NBA記者席格爾（Brett Siegel）的報導，雖然巴特勒（Jimmy Butler）已經解除禁賽處分重新回到球場，但有關他的交易傳言依然是聯盟最熱門的話題焦點。據悉，目前已經有好幾支球隊表明願意引進巴特勒，這其中就包括公鹿。

席格爾提到，熱火不見得會想把巴特勒送到同屬東區的對手，但在太陽之外，公鹿或許是一個在季中交易截止日前的合理選擇，前提是勇士沒有改變對於交易巴特的態度。

對公鹿來說，如果可以讓巴特勒與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）籌組全新三巨頭，顯然會讓前景充滿各種想像。

席格爾也在報導中給出了公鹿可能交易巴特勒的交易包裹，首先得將康諾頓（Pat Connaughton）和他940萬美元的合約交易到類似活塞這樣的球隊，後者有足夠的薪資空間吸收他的薪資。

接著公鹿還需要解決薪資匹配問題，以便吃下巴特勒高達4870萬美元的價碼。這意味著公鹿得犧牲米道頓（Khris Middleton）和洛培茲（Brook Lopez），或者拿米道頓、波提斯（Bobby Portis）和其他球員，來作為籌碼。但一個主要問題是，熱火是否會願意接收米道頓的合約？

先前《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amico）也曾提到一個有趣的訊息是，巴特勒的團隊並未表明不想為公鹿效力，抱持開放態度。