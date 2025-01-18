快訊

114學測數A／獨立事件、格子點…歷屆沒考觀念都入題 考生：最後1題超難

川普尚未就職新舊愛爆內訌 巴農不滿馬斯克割MAGA稻尾

114學測數A／又遇「大魔王」！第2題起全是深度題 考生嘆：近3年最難

NBA／巴特勒回歸拿18分 金塊約柯奇大三元賞熱火3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴特勒(右)。 美聯社
巴特勒(右)。 美聯社

在以「有害行為」為由遭熱火隊禁賽7場的巴特勒（Jimmy Butler）於今天與金塊隊之戰回歸，並繳出18分、3籃板，但金塊在約柯奇（Nikola Jokic）繳出個人近5場比賽第4次「大三元」領軍下，仍是以133：113輕取熱火。

巴特勒近期因為「賣我」風波遭到熱火處以禁賽停薪7場比賽，儘管過去一段時間各項傳聞不斷，甚至看似與熱火的關係已經到了無法修補的地步，不過在他的禁賽令於前一場比賽結束後，今天熱火仍決定讓他重返先發行列。

賽前熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）就直言，球隊目前的狀況確實有點複雜，但他們已經做好在這樣的狀況下持續運作球隊的準備，並強調自己並不打算受到外界的紛擾影響，也相信球員都是專業人士，會做好準備迎接賽事。

而也確實如史波史特拉所說，今天巴特勒在場上專注打球，場外關於他的交易傳聞卻不曾間斷，包括公鹿、太陽等隊都被點名將積極爭取巴特勒加盟，但比賽開打後3分多鐘，巴特勒就上演一次雙手爆扣拿下歸隊後的首次得分，板凳席上熱火球員也都起身為他歡呼，稍稍緩解了外界認為熱火內部氣氛緊張的質疑。

不過前一場剛遭到火箭隊中止連勝的金塊，在今天迎回約柯奇後展現更佳的團隊狀態，不僅約柯奇以24分、12籃板、10助攻拿下個人本季第17次的「大三元」，也是他近5場比賽第4度奪下「大三元」，加上穆雷（Jamal Murray）也維持火燙手感攻下30分外帶8助攻、7戰籃板，幫助金塊整場比賽一路壓制熱火，最終金塊也在團隊7人得分上雙下，以20分差距擊敗熱火。

至於熱火今天則是以赫洛（Tyler Herro）拿下22分表現最佳，阿德巴約（Bam Adebayo則有16分、11籃板、4助攻，巴特勒回歸首戰拿下18分、3籃板，不過熱火在今天不敵金塊後仍是吞下3連敗。

Jimmy Butler Nikola Jokic 熱火 金塊

延伸閱讀

NBA／巴特勒回歸熱火戰金塊！引用喬丹1995年經典名言

NBA／巴特勒「吹密」風波老大哥也看不下去 韋德：這是悲劇

NBA／巴特勒禁賽結束有望歸隊戰金塊？美媒預測熱火會讓他上

NBA／傳熱火恐升級對巴特勒制裁 美媒模擬4隊交易方案

相關新聞

NBA／巴特勒回歸拿18分 金塊約柯奇大三元賞熱火3連敗

在以「有害行為」為由遭熱火隊禁賽7場的巴特勒（Jimmy Butler）於今天與金塊隊之戰回歸，並繳出18分、3籃板，但...

NBA／巴特勒回歸熱火戰金塊！引用喬丹1995年經典名言

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因提交易申請，遭熱火隊禁賽7場。今天在主場面對金塊隊他正式回歸，也在IG發限動，致敬「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。 巴特勒透過經紀

NBA／再次倒下！安比德左膝腫脹 7至10天後重新評估

飽受傷病困擾的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），如今又被膝傷擊倒！76人官方宣佈，安比德在球隊訓練之後因為左膝腫脹加劇，將會接受治療，預計會在7至10天之後重新評估。 安比德在去年夏

NBA／前場三劍客輪番開火 塞爾蒂克痛宰魔術27分

過去一段時間戰績陷入亂流起伏、5戰苦吞3敗的塞爾蒂克，今天在主場迎戰魔術可說是狠狠出了一口怨氣。 在泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）和波爾辛吉斯（Krista

NBA／找弱隊進補！快艇「背靠背」淨勝88分 追平聯盟紀錄

接連兩天面對排名聯盟後段班的籃網和拓荒者，快艇絲毫不留情面，化身航母大開殺戒，繼昨天狂贏59分之後，今天又只花三節時間就打趴對手，最終以118比89大勝29分。 根據統計，快艇「背靠背」一共淨勝

NBA／羅素轉隊後首度對戰老東家 湖人教頭：期待他嘗試攻擊我們

湖人明天將在主場對上籃網，羅素（D'Angelo Russell）也將在被交易後首度對上老東家。對此，紫金大軍教頭瑞迪克（JJ Redick）感到相當期待，並在受訪中表示羅素必定會在場上打出侵略性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。