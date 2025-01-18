快訊

114學測數A／獨立事件、格子點…歷屆沒考觀念都入題 考生：最後1題超難

川普尚未就職新舊愛爆內訌 巴農不滿馬斯克割MAGA稻尾

114學測數A／又遇「大魔王」！第2題起全是深度題 考生嘆：近3年最難

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／前場三劍客輪番開火 塞爾蒂克痛宰魔術27分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆轟炸禁區。 美聯社
泰托姆轟炸禁區。 美聯社

過去一段時間戰績陷入亂流起伏、5戰苦吞3敗的塞爾蒂克，今天在主場迎戰魔術可說是狠狠出了一口怨氣。

在泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）聯手轟進73分的帶領之下，塞爾蒂克可說是逐步壓制對手，最終以121比94大勝27分。

綠衫軍前一次在奧蘭多作客以4分之差飲恨，這場比賽可說是連本帶利討回來面子。目前他們在東區的排名仍落後騎士5.5場勝差，魔術2連敗之後則是落居溜馬之後，排名第6。

泰托姆21投12中拿下30分6籃板4助攻，波爾辛吉斯23分，布朗20分6籃板6助攻3抄截，3人分別在不同時間挺身而出扛下進攻要角，如波爾辛吉斯首節獨拿11分，泰托姆第二節接力攻下15分，布朗第三節拿到13分，綿密不斷的攻勢也讓球隊三節打完已經拉開20分以上差距

塞爾蒂克此戰團隊命中率達52.5%，一共砍進17記三分球，命中率也有超過45%的水準。「當我們能夠出色去執行戰術，同時獲得好的出手機會，這會讓我們變得更好。」塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

魔術陣中以安東尼（Cole Anthony）的23分為最高，班凱羅（Paolo Banchero）則是21分4籃板4助攻。

相關新聞

NBA／巴特勒回歸拿18分 金塊約柯奇大三元賞熱火3連敗

在以「有害行為」為由遭熱火隊禁賽7場的巴特勒（Jimmy Butler）於今天與金塊隊之戰回歸，並繳出18分、3籃板，但...

NBA／巴特勒回歸熱火戰金塊！引用喬丹1995年經典名言

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因提交易申請，遭熱火隊禁賽7場。今天在主場面對金塊隊他正式回歸，也在IG發限動，致敬「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。 巴特勒透過經紀

NBA／再次倒下！安比德左膝腫脹 7至10天後重新評估

飽受傷病困擾的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），如今又被膝傷擊倒！76人官方宣佈，安比德在球隊訓練之後因為左膝腫脹加劇，將會接受治療，預計會在7至10天之後重新評估。 安比德在去年夏

NBA／前場三劍客輪番開火 塞爾蒂克痛宰魔術27分

過去一段時間戰績陷入亂流起伏、5戰苦吞3敗的塞爾蒂克，今天在主場迎戰魔術可說是狠狠出了一口怨氣。 在泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）和波爾辛吉斯（Krista

NBA／找弱隊進補！快艇「背靠背」淨勝88分 追平聯盟紀錄

接連兩天面對排名聯盟後段班的籃網和拓荒者，快艇絲毫不留情面，化身航母大開殺戒，繼昨天狂贏59分之後，今天又只花三節時間就打趴對手，最終以118比89大勝29分。 根據統計，快艇「背靠背」一共淨勝

NBA／羅素轉隊後首度對戰老東家 湖人教頭：期待他嘗試攻擊我們

湖人明天將在主場對上籃網，羅素（D'Angelo Russell）也將在被交易後首度對上老東家。對此，紫金大軍教頭瑞迪克（JJ Redick）感到相當期待，並在受訪中表示羅素必定會在場上打出侵略性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。