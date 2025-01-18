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NBA／再次倒下！安比德左膝腫脹 7至10天後重新評估
飽受傷病困擾的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），如今又被膝傷擊倒！76人官方宣佈，安比德在球隊訓練之後因為左膝腫脹加劇，將會接受治療，預計會在7至10天之後重新評估。
安比德在去年夏天代表美國隊贏得奧運金牌後，就陷入無止盡的傷病螺旋，包括左腳扭傷、膝傷、鼻竇骨折外加禁賽處分等，導致安比德本季已經缺席26場比賽之多。
受到安比德僅出賽13場影響，季前大刀闊斧補強陣容的76人可說是步履蹣跚，三巨頭聯手一共只打了10場比賽；76人目前戰績僅15勝24敗，排名東區第11，近期更吞下一波4連敗。
安比德本季場均得到24.4分7.9籃板3.8助攻，投籃命中率45.2%，和過往MVP身手有著明顯落差。
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