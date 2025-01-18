NBA／巴特勒回歸熱火戰金塊！引用喬丹1995年經典名言

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因提交易申請，遭熱火隊禁賽7場。今天在主場面對金塊隊他正式回歸，也在IG發限動，致敬「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

巴特勒透過經紀人李（Bernie Lee）發文，引用喬丹1995年重返NBA的經典聲明：「我回來了！」喬丹當年回歸時身披45號戰袍，巴特勒也在IG分享自己穿上喬丹45號球衣的照片。

巴特勒穿45號球衣。截圖自巴特勒IG

熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）賽前受訪時表示，「那些無聊的問題，例如『現在氣氛如何』或『大家感覺怎樣』，聽起來太戲劇化了。我們很好，準備今天的比賽，才是唯一重要的事情。」

熱火在巴特勒缺陣期間3勝4敗，當被問到是否相信熱火能維持競爭力，史波斯特拉回應，「當然可以，如果我不相信，我就不會在這裡，也不會在目前這個位置。」