NBA／找弱隊進補！快艇「背靠背」淨勝88分 追平聯盟紀錄

接連兩天面對排名聯盟後段班的籃網和拓荒者，快艇絲毫不留情面，化身航母大開殺戒，繼昨天狂贏59分之後，今天又只花三節時間就打趴對手，最終以118比89大勝29分。

根據統計，快艇「背靠背」一共淨勝88分，追平聯盟歷史紀錄；前一次已經要追溯到1994年4月21日和22日，當年尼克先是贏76人48分，接著又大贏公鹿40分。

快艇取得3連勝，目前仍排名西區第5，領先湖人1場勝差，落後金塊1場勝差。而他們本季已經有13場比賽限制對手得分低於100分，並取得其中12場勝利。

快艇團隊命中率高達56.4%，共6人得分上雙。雷納德（Kawhi Leonard）因傷病管理缺席，鮑威爾（Norman Powell）拿下23分5籃板3助攻，哈登（James Harden）19分6助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）10分8籃板。

值得一提的是，祖巴茲在這兩戰的正負值達到+76，寫下隊史紀錄；此外，哈登生涯總得分也累積到26700分，不久之後將會超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），在生涯得分排行榜躍居史上第14名。