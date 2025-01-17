NBA／溜馬活塞小衝突！美媒解讀史都華怒噴透納：去玩你的垃圾樂高

儘管已經換了新的場館，但每當溜馬踏進活塞領地時，難免就會讓人隱約想起20年前那起震驚聯盟的衝突事件，以致於場上出現任何風吹草動，都得小心謹慎迅速處理。

溜馬在今天客場比賽中延續近期火熱狀態，一度拉開20分之多，帶著兩位數領先優勢進入第四節；雖然活塞一度拉近比分，溜馬還是順利關門。透納（Myles Turner）透納全場狂轟8記三分球，追平本季溫班亞瑪（Victor Wembanyama）保持的中鋒最多三分球表現，全場攻下28分。

不過比賽一結束後，席亞康（Pascal Siakam）與杜倫（Jalen Duren）就有一些言語交換，透納和康寧漢（Cade Cunningham）也走到兩人身邊，頓時場面有些緊張；隨後史都華（Isaiah Stewart）更是上前指著透納怒噴，但很快兩人就被隔開，幸好沒有釀成更大衝突。

有媒體在賽後解析了史都華到底向透納噴了哪些垃圾話？嘴型顯示他是嗆道：「去玩你的垃圾樂高吧。」至於聽到這番話的透納沒有太多回應，而是笑笑地走開。

眾所皆知，透納是樂高的重度愛好者，家裡收藏許多經典樂高商品，甚至還有一個等比高的透納黑武士雕像，讓網友直呼太猛了。

Myles Turner has a “Darth Myles” LEGO set that stands at 7’2 🤯



His entire collection is INSANE 🔥



(via @Original_Turner/ IG) pic.twitter.com/HsFfme8I8L — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月16日