NBA／羅素轉隊後首度對戰老東家 湖人教頭：期待他嘗試攻擊我們

湖人明天將在主場對上籃網，羅素（D'Angelo Russell）也將在被交易後首度對上老東家。對此，紫金大軍教頭瑞迪克（JJ Redick）感到相當期待，並在受訪中表示羅素必定會在場上打出侵略性。

「我期待羅素的到來，希望能打出一場好比賽」瑞迪克就在受訪時表示，湖人第2次將羅素交易至籃網，而明天雙方將再度碰頭。面對拋棄自己兩次的前東家，這位曾經的紫金潛力新星勢必會用盡全力，「他並沒有缺乏競技性，並且對自己的球員身分非常自豪，我期待他明天會嘗試攻擊我們。」

湖人菜鳥肯奈特（Dalton Knecht）也相當開心能看到前隊友的回歸，但還是專注在比賽上，「羅素將要對上自己的前東家，他會準備好對決我們，這一定會非常好玩。很開心能在看到羅素。」

羅素轉戰籃網後，因為腿部傷勢問題僅出戰4場，能得到12.8分2.3籃板8.3助攻。本季結束後他將成為自由球員，因此要打出身價相當重要，不過籃網目前處在重建期，也讓這位28歲後衛賺得大合約的機會更降低。