NBA／巴特勒「吹密」風波老大哥也看不下去 韋德：這是悲劇

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）大喊「吹密」遭到禁賽，與球團徹底撕破臉。近日雙方再次進行洽談，但結果依舊不變，巴特勒甚至要脅球隊若執意不發動交易，將執行下賽季超過5000萬美元的合約選擇權。如此不歡而散讓老大哥「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）看不下去，直呼這是一場「悲劇」。

熱火與巴特勒之間的問題越演越烈，前當家韋德也對此做出評論，認為這位門面在球隊最黑暗的時期出現，並帶領他們走出低谷，不料最後會是這樣的結局，「這段緣份的結局就是悲劇。從一名前球員的角度來看，這絕對是球隊的一大污點，我們一直以不歡而散的方式結束合作關係。但從另一個角度看，你也不能以球員的身分管理整個組織，你會希望有能夠做自己想做的事的空間，這就是總裁萊里（Pat Riley）的方法。」

事實上，熱火也正積極聽取報價，但由於巴特勒的年齡問題和傷病讓各隊持保留態度，最終才遲遲沒有結果。若雙方仍無共識，巴特勒禁賽解除後預計將歸隊持續出賽，但有消息傳出球隊將用扣薪方式懲罰他的消極比賽行為。