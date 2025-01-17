NBA／巴特勒禁賽結束有望歸隊戰金塊？美媒預測熱火會讓他上

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）已經與熱火隊總管萊里撕破臉，兩度提出交易申請。球團禁賽他7場已結束，將他移出傷兵名單，代表他有機會在明天比賽中登場。

巴特勒被禁賽期間熱火戰績3勝4敗，巴特勒都沒有隨隊，而是留在邁阿密訓練。目前不確定巴特勒解禁後，是否還會穿上熱火球衣打球，《ESPN》認為既然熱火已將他移出傷兵名單，目前又還沒有交易跡象，代表球隊還是會讓他上場。

報導也提到，巴特勒這2天預計將和熱火高層會面，總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）也會出席。巴特勒被禁賽前，曾被質疑沒有認真打球，史波斯特拉連2場第4節沒讓他上場，賽後巴特勒直言在熱火打球已不再快樂。

巴特勒本季年薪約4900萬美元，下季有5200萬美元球員選項，據先前報導，巴特勒預計執行球員選項，讓球團更好交易。巴特勒本季場均17.6分和出手10.5次，都創2013-14賽季後新低。