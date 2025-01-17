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NBA／火箭5連勝遭國王中斷 主帥質疑哨音：吹一堆瑣碎的犯規

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布魯克斯最後時刻幾波防守都被響哨，被迫6犯畢業。 美聯社
布魯克斯最後時刻幾波防守都被響哨，被迫6犯畢業。 美聯社

第四節剩下4分鐘一度拉開9分差的國王，沒想到卻讓火箭殺出一波8比0攻勢，讓比賽形成短兵相接的激烈局面。德羅展（DeMar DeRozan）扛下重擔獨拿6分，火箭也不甘示弱，布魯克斯（Dillon Brooks）和格林（Jalen Green）接連外線得手，在最後讀秒時刻雙方僅有1分差距。

布魯克斯終場前27.1秒抄走國王的發球，不過裁判卻響哨，經過重看畫面後，吹了一次對無球球員的犯規，讓福克斯（De'Aaron Fox）完成1次罰球後又握有球權，只能又一次啟動犯規將福克斯又送上罰球線，以凍結時間。火箭在這波進攻中讓對方一口氣拿到重要3分，格林雖馬上追回3分，但之後他重要一擊失手，無緣將比賽拖進延長。

國王在驚濤駭浪中以132比127擊退難纏的火箭，終結對方近期這波5連勝。國王結束7連勝後迅速反彈，目前仍排名西區第9。

火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）賽後對於裁判哨音可說是不以為然，他提出質疑，「裁判在最後時刻吹了一堆瑣碎的犯規，這跟整場比賽的判判尺度截然不同。」

除了總教練發火，一些火箭隨隊記者同樣也對比賽最後哨音感到質疑。賓克利（Lachard Binkley）在X上寫道：「每當火箭與國王比賽時，裁判似乎都會忘了該如何執法。」史波蘭（Adam Spolane）則是反諷，「精彩的比賽，刺激萬分的結局，然後我們就這樣輸了。不是狂吹哨就是什麼都不吹。」

針對判決，最後時刻6犯畢業的布魯克斯顯然也有話說。「有些哨音根本就不是犯規，而且還吹太慢了，把拿球後正常的反應給吹掉了。然後裁判試圖靠錄影重播來挽回局面，這改變了比賽的走勢。我們原本是有可能贏的。」

雖然對於哨音有所質疑，不過尤多卡也認為球隊錯失許多機會，這是需要檢討的地方。「我們一直在戰鬥，一直保持在有機會贏球的狀態。但是當機會到來之時，我們卻犯了很多錯誤，所以，我不知道我們是否值得贏下這場比賽。」

錯失最後三分球機會的格林，近況仍保持相當不錯，此戰又拿下28分5籃板4助攻，連續8場比賽至少拿到20分，追平個人生涯紀錄。湯普森（Amen Thompson）20分10籃板5助攻2抄截，森根（Alperen Sengun）21分10籃板4抄截。伊森（Tari Eason）傷癒回歸，替補得到16分。

國王得分幾乎集中在先發身上，德羅展貢獻33分5籃板4助攻，蒙克（Malik Monk）26分9助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）20分14籃板7助攻，福克斯19分7助攻4抄截，穆雷（Keegan Murray）18分11籃板。

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