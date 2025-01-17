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NBA／柯瑞明星賽票選第2 韓女團aespa穿勇士球衣催票網嗨翻

聯合新聞網／ 綜合報導
aespa穿勇士球衣幫柯瑞催票，由左至右依序是Ningning、Giselle、Winter和Karina。 截圖自aespa IG
aespa穿勇士球衣幫柯瑞催票，由左至右依序是Ningning、Giselle、Winter和Karina。 截圖自aespa IG

NBA明星賽第3階段票選出爐，勇士隊招牌球星柯瑞（Stephen Curry）暫排西區後場第2名，韓國大勢女團aespa今天在IG發文幫柯瑞催票，讓網友們直呼柯瑞穩了。

aespa是近年人氣非常高的女團，成員有韓籍Karina、日籍Giselle、韓籍Winter及中國籍Ningning。多首歌曲MV在YouTube點擊破億，去年推出的夯曲《Supernova》、《Armageddon》和《Whiplash》都取得好成績。

aespa官方IG曬出4人身穿勇士球衣的照片並寫下「明星賽投柯瑞」，似乎是在號召廣大MY（aespa粉絲名）投給柯瑞。貼文曝光後，網友們全嗨翻，「必須送柯瑞進明星賽」、「從今以後我就是勇士迷了」、「這貼文發布後柯瑞肯定進了」。勇士官方帳號也在貼文底下回應，「謝謝。」

西區後場票選前2名可以成為明星賽先發，目前西區後場第1是雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的240萬票，柯瑞以179萬票排名第2，獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）167萬票緊追在後。

勇士是人氣非常高的球隊，2022年韓國男團「GOT7」泰籍成員「BamBam」曾幫勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）催票，最終維金斯也成功入選明星賽。

Stephen Curry 勇士

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