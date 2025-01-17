NBA／差點錯過生涯首冠？2011年曾考慮轉戰NFL 詹皇曝收到兩隊合約

湖人詹姆斯（LeBron James）擁有勁爆體能和超高球商，種種天賦讓他在籃球場上無往不利，但如果是其他運動呢？在一檔播客節目中，這位傳奇球星就分享自己在26歲時曾認真考慮是否要成為美式足球（NFL）選手。

詹姆斯近日作客由美式足球名將凱爾斯（Travis Kelce）和凱爾西（Jason Kelce）主持的播客《New Heights with Jason and Travis Kelce》，並在受訪時談到自己曾在2011年思考成為美式足球員的可能性。2011年由於勞資糾紛問題，NBA進行了封館，直到12月才回歸，「當時我不知道聯盟甚麼時候復工，所以我有認真思考過要成為美式足球員。我那時還夠年輕，有時間適應身分轉換，但那也是我最後一次這麼想了。」

事實上，過去詹姆斯在美式足球員領域也是一顆明日之星，高中時期他擔任球隊接球員，並且被選入俄亥俄州最佳陣容。也因此在他26歲NBA停工時，NFL球隊達拉斯牛仔和西雅圖海鷹曾遞出合約。好在詹姆斯不離開聯盟的決定，造就他在該季捧起總冠軍金盃的霸業。

最後詹姆斯被問道「NBA球員轉戰NFL比較簡單」還是「NFL球員轉戰NBA比較簡單」，他選擇前者並給出解釋：「籃球跟美式足球都需要跑跳和協調等體能條件，但籃球是持續性的，而美式足球會有較多暫停，不需要一直都如此快節奏。」