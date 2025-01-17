NBA／40歲還在強！網友唱衰30歲走下坡遭打臉 詹姆斯：50歲你會失望

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）不久前剛滿40歲，但身手彷彿並未受到年齡影響。近日網路新聞社群《Culture Crave》報導就指出，一名網友曾在詹姆斯30歲時唱衰對方將走下坡，不料10年後這位老將還是活躍於聯盟，網友慘遭打臉，只能再發出貼文表示詹姆斯40歲後巔峰不再。

詹姆斯從高中畢業後便進入聯盟至今，並在不久前過完40歲生日。近日《Culture Crave》就找到一位網友「被打臉現場」，只見對方在2015年發出貼文，內容如下：「詹姆斯30歲，這個渾球的巔峰不可能再維持多久了，謝天謝地。」不料10年後「詹皇」實力還是相當強大，這名網友也只能再次發文道：「詹姆斯40歲，這個渾球的巔峰不可能再維持多久了，謝天謝地。」

Lebron is 40, this fuckery won't go on for much longer, thank god https://t.co/hq9rbcrNgR — POA (@urkle91) 2024年12月30日

貼文發出後引起許多人留言，一方面是佩服詹姆斯的敬業精神和競技水平，另一方面則是被逗樂，「等到詹姆斯50歲貼文可能就要不一樣了」、「我的歷史最強會打到50歲」、「坐等『詹姆斯50歲』貼文」。

除了網友，詹姆斯本人更在報導中直接回應：「我整個3字頭都會看到這篇貼文，當我40歲的時候這傢伙又發了一次一樣的東西，等到我50歲他應該真的會非常失望。」