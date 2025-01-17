NBA／理解球迷生氣「打不贏就加入勇士」KD曝離開雷霆原因

太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）效力雷霆隊9年期間，拿下4屆得分王，2013-14賽季更獲選年度MVP。不過他在2016年選擇加入勇士隊，遭許多奧克拉荷馬球迷唾棄，至今仍無法獲得原諒。

2015-16賽季西區冠軍賽，由杜蘭特領軍的雷霆一度3：1領先勇士，但最終被逆轉輸掉系列賽；而勇士也在總冠軍賽不敵騎士隊。沒想到杜蘭特休賽季竟選擇「打不贏就加入」，重磅加盟勇士，他效力勇士期間也奪下2座冠軍。

儘管多年過去，雷霆球迷們仍不滿杜蘭特離隊，他最近在節目「Out The Mud」表示，「他們很喜歡我在奧克拉荷馬的時光，當我們接近總冠軍賽時，我就這樣離開，我能理解為何大家會生氣，但我無法根據別人期望而做決定，我想要一個全新體驗。」

杜蘭特接著解釋，「我想要以不同的方式打球，想要一種不同的風格，我想住在一個不同的城市。我只是想體驗在不同球隊的生活如何，加上有機會和一些最棒的球員打球，他們知道怎麼打球，並且能和與我的技能互補。」