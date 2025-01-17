NBA／透納、席亞康聯手力壓活塞 溜馬傷兵回歸近8戰奪7勝
溜馬在今天作客活塞的比賽中迎接奈史密斯（Aaron Nesmith）的傷癒回歸，先前受傷的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也重新回到球場，不過主角光環卻是落在兩大長人透納（Myles Turner）和席亞康（Pascal Siakam）身上。
透納狂砍8記三分球，追平本季溫班亞瑪（Victor Wembanyama）保持的中鋒最多三分球表現，全場攻下28分；席亞康則是全方位輸出，拿下26分7籃板7助攻4抄截。溜馬一度在比賽中領先20分，雖然末節被追到6分差，不過仍是化險為夷，以111比100力退活塞。
溜馬在最近8場比賽中拿下7勝，近17戰拿下13勝，目前戰績23勝19敗，與魔術相同，排名東區第6。活塞則是落在熱火之後，名列東區第9。
哈利伯頓獲得17分8助攻4籃板，奈哈德（Andrew Nembhard）12分6助攻４籃板；本季才出賽６場的奈史密斯僅打了9分鐘，4投3中拿到9分1籃板。
活塞團隊命中率僅39.6%，三分球36投9中，還發生多達19次失誤，進攻狀態不盡理想。小哈德威（Tim Hardaway Jr.）拿到全隊最高25分，康寧漢（Cade Cunningham）20分9助攻4籃板，出現7次失誤，杜倫（Jalen Duren）17分17籃板。
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