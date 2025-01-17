NBA／小球迷受「賞賜」感動痛哭 詹皇：希望她能在學校吹噓一下

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）以強大實力和親切個性聞名，收穫無數粉絲。日前主場對上熱火時，就有鏡頭捕捉到「詹皇」因為打招呼讓小球迷陷入瘋狂，該畫面也成為球迷與球星的又一段佳話。

這幕發生在開局，一位小女孩身穿詹姆斯球衣坐在場邊，詹姆斯看到後也不吝嗇地打起招呼，隨後就繼續專注在賽場上。不過鏡頭卻巧妙捕捉到小女孩反應，只見她得到詹皇「賞賜」後開心地摀住嘴巴，大笑的同時更哭了出來，一旁的親人則是笑著安慰小女孩。

When you see the King for the first time... 👑 pic.twitter.com/0tNxKyGNTD — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) 2025年1月16日

詹姆斯本人當下並未注意到小女孩後續狀況，但在半場休息時收到了家人朋友傳給他的片段，而他也分享心情，「能夠跟他人有這樣的連結，並且得到這樣的反應，我認為這就代表了所有。我一直在試著扮演一個楷模，和一個孩子能夠敬重的對象。」

隨著比賽結束，詹姆斯找到了那位小球迷並與其進行合影，接著他贈送了自己配戴的手環，「我希望我會成為她人生中難忘的一部份，這小小瞬間卻是相當大的時刻。期待她能在學校吹噓一下。」