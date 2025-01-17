NBA／傳勇士補強長人有4目標 追求巴特勒和強森機率不高

儘管勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）昨天受訪時喊話，希望提交易建議的人能閉嘴，但《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）仍提到，勇士想透過交易提升前場戰力。

斯卡托指出，庫明加（Jonathan Kuminga）仍是勇士不願輕易放棄的資產，儘管他今年球季結束後將成為受限制自由球員。

勇士持續探索交易長人的方案，對象包含公牛隊中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）、爵士隊柯林斯（John Collins）、巫師隊瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）及拓荒者隊威廉斯（Robert Williams）。追求前鋒巴特勒（Jimmy Butler）和強森（Cam Johnson）的可能性已降低。

佛西維奇正打出生涯進攻效率最佳的賽季，三分球命中率高達42.2%，合約還有下賽季的2148萬美元。多位聯盟總管認為，想得到佛西維奇需付出一個首輪選秀權。

柯林斯本季表現回暖，三分球命中率43.8%創生涯新高，不過他明年合約有2658萬美元球員選項，因此交易價值難評估。

瓦蘭邱納斯和威廉斯被認為多個次輪選秀權就可以完成交易。瓦蘭丘納斯本賽季場均出戰19.8分鐘，就貢獻11.6分8.1籃板，下賽季薪資僅1040萬美元，2026-27賽季是1000萬美元非保障。

威廉斯在拓荒者與艾頓（Deandre Ayton）和樂透新秀柯林根（Donovan Clingan）爭取上場時間，場均上場16.5分鐘就能送出1.7次火鍋，下賽季薪資為1329萬美元。