NBA／領先24分險翻船！布克連4戰破30分 太陽送巫師8連敗
太陽前往華盛頓面對聯盟戰績墊底的巫師，第四節一度領先23分卻在比賽後段長達3分鐘一分未得，險些陰溝裡翻船。所幸靠著布克（Devin Booker）及時砍進關鍵三分球，將雙方差距稍微拉開6分，終場太陽才以130比123拿下勝利。
先前10場比賽苦吞8敗的太陽，近期重新找回狀態，5戰4勝，勝率重新回到5成，與勇士相同，排名則居西區第11；至於巫師則是苦吞8連敗，也是聯盟唯二勝場數低於兩位數的球隊。
太陽能夠挽回頹勢，布克的表現格外重要。此役他24投10中包括15罰13中，獨拿37分5助攻3籃板，連續4場比賽破30分，近6戰場均高達32.5分7助攻。
比爾（Bradley Beal）與諾基奇（Jusuf Nurkic）這場比賽並未上陣，甫交易來的理查茲（Nick Richards）也沒有上場。杜蘭特（Kevin Durant）得到23分6籃板，鄧恩（Ryan Dunn）18分11籃板；替補的艾倫（Grayson Allen）三分球7投5中，拿下21分5籃板3抄截，數據顯示，這兩季當他得分超過20分時，太陽戰績是12勝4敗。
巫師整場比賽一路挨打，最多輸到24分。終場前4分鐘左右，巫師還落後15分，眼看比賽要進入垃圾時間，太陽進攻卻彷彿中邪，巫師趁機殺出一波12比0的攻勢，將比分追到僅有3分差。
巫師陣中7人得分雙位數，喬治（Kyshawn George）獲得全隊最高24分，波爾（Jordan Poole）18分，薩爾（Alex Sarr）16分9籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）只得到5分。
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