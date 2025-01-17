NBA／再次開砲！愛德華痛批灰狼先發能量太低迷 直呼「我們糟透了」

灰狼日前對上勇士，在落後24分情況下差點實現驚天逆轉，但最終以115：116、1分之差惜敗。賽後，當家球星愛德華（Anthony Edwards）再次批評球隊，點出先發5人能量太低迷，更直呼「我們糟透了。」

雖然灰狼昨天以摧枯拉朽之境猛追24分差險些擊敗勇士，但先發開局表現差強人意，第一節僅得到12分，最終也成為球隊落敗最大原因。「我們這5個先發，真的糟透了！」愛德華賽後受訪時說道：「每場比賽我們（先發）的能量都很低迷，反而是第2陣容出場的時候才會給我們能量。先發真的要展現出更多熱情、衝勁，就像我們真的很想打籃球、真的很熱愛比賽一樣。」

相比上個賽季挺進西區冠軍賽的風光，本季灰狼失去唐斯（Karl-Anthony Towns）後戰績嚴重下滑，目前僅以21勝19敗位居西區第8，這也導致愛德華不只一次在公開場合批評球隊。上個月對上尼克輸球後，這位新科「狼王」就怒斥球隊進攻毫無特色，「讓我和藍道（Julius Randle）投一堆球就是我們進攻時唯一做的事情，其餘的什麼都不知道。」

不過事實並不如愛德華說的如此難堪，事實上，灰狼教練團近期對先發陣容做出改變，並且也收到不錯成效。教練芬奇（Chris Finch）將原先從板凳出發的迪文森佐（Donte Divincenzo）與先發老將康利（Mike Conley）互換，近6戰取得4勝2敗佳績。