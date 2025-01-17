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NBA／送走理查茲黃蜂持續開放交易 高層：著眼長期發展

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
小鮑爾和米勒兩大核心後衛先後掛傷，連帶影響黃蜂本季整體表現。 路透社
小鮑爾和米勒兩大核心後衛先後掛傷，連帶影響黃蜂本季整體表現。 路透社

夏洛特黃蜂近期將中鋒理查茲（Nick Richards）交易至鳳凰城太陽隊，換來了搖擺人奧柯吉（Josh Okogie）以及未來的兩個次輪選秀權。籃球營運執行副總裁彼得森（Jeff Peterson）表示，球隊未來仍將持續探討交易的可能性。

「我們接到了不少詢問我們球員的電話，對於理查茲的詢價更是非常多。我們有很多優秀的球員，但受到傷病影響，導致球隊整體的默契和表現受到限制，很難完全展現這支球隊的潛力。」彼得森說。

彼得森強調，球隊的策略是著眼於長期發展，而非追求短期成功。「我們不會為了一年的季後賽席位而犧牲未來，然後接下來4到5年都無法進入季後賽。相反地，我們希望建立一個能持續成功的基礎。我們會繼續利用像這樣的交易，增加未來的選秀權資產，為球隊運作提供更多靈活性。」

在這筆交易之後，黃蜂增加了未來一些財務彈性。奧柯吉的合約在2025-26年賽季為非保障，倘若黃蜂隊今年夏天選擇不留人，將可以騰出約500萬美元的薪資空間。

此外，像是馬丁（Cody Martin）和傑佛瑞斯（DaQuan Jeffries）的合約也是非保障約，如果在2025年6月30日之前裁掉他們，黃蜂可以減少約1800萬美元的薪資支出。

這項靈活性對於黃蜂隊來說至關重要，尤其是在未來可能超過薪資上限的情況下，還需考慮2025年選秀簽約和曼恩（Tre Mann）潛在的續約合同。增加這些薪資調整空間，是黃蜂隊在交易截止日前的重要考量。

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