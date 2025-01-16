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NBA／盼網友閉嘴別提勇士交易建議 柯瑞：認為我滿足的人都瘋了

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。美聯社
柯瑞。美聯社

勇士隊今天在客場以116：115險勝灰狼隊，賽後當家球星柯瑞（Stephen Curry）表示，「提交易建議的人可以閉嘴。」

柯瑞本場比賽外線12中7，包含關鍵時刻的三分球，豪取31分8助攻。日前他表示不希望球隊為交易透支未來資產，他今天受訪時再度強調，「那些再推特上打字提交易建議的人可以閉嘴，讓我們自己解決問題。」

儘管勇士目前勝率只有5成，但柯瑞認為球隊目前很有競爭力，「我們非常有信心擊敗任何人。」

柯瑞接著駁斥有人認為他安於現狀的說法，「認為我滿足待在一支普通球隊裡的人，簡直是瘋了。你可以解讀我說過的任何話，但這並不代表我們不努力改進，或不做調整幫球隊變更好。小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.，勇士總管）也知道這點，我們談過這件事，我身為領袖的期望，就是幫球隊達到想要的高度。」

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