聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／盼網友閉嘴別提勇士交易建議 柯瑞：認為我滿足的人都瘋了
勇士隊今天在客場以116：115險勝灰狼隊，賽後當家球星柯瑞（Stephen Curry）表示，「提交易建議的人可以閉嘴。」
柯瑞本場比賽外線12中7，包含關鍵時刻的三分球，豪取31分8助攻。日前他表示不希望球隊為交易透支未來資產，他今天受訪時再度強調，「那些再推特上打字提交易建議的人可以閉嘴，讓我們自己解決問題。」
儘管勇士目前勝率只有5成，但柯瑞認為球隊目前很有競爭力，「我們非常有信心擊敗任何人。」
柯瑞接著駁斥有人認為他安於現狀的說法，「認為我滿足待在一支普通球隊裡的人，簡直是瘋了。你可以解讀我說過的任何話，但這並不代表我們不努力改進，或不做調整幫球隊變更好。小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.，勇士總管）也知道這點，我們談過這件事，我身為領袖的期望，就是幫球隊達到想要的高度。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言