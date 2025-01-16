NBA／唐斯將帶傷打完剩餘賽季 尼克主帥：聯盟沒有人100%健康

唐斯（Karl-Anthony Towns）今天因傷缺陣，尼克隊仍在延長賽以125：119險勝76人隊。有消息指出，唐斯計畫帶傷打完剩餘賽季。

據《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）報導，唐斯本周二面對活塞隊時拇指扭傷，拇指裡面還有一塊骨頭碎片。由於不一定要動手術，唐斯預計帶傷打完剩餘賽季，目前傷勢還在腫脹，因此今天無法上場，要等腫脹消失才能歸隊。

尼克本場由西姆斯（Jericho Sims）和阿丘瓦（Precious Achiuwa）分擔中鋒位置，對抗沒有安比德（Joel Embiid）的76人禁區。76人靠著阿丘瓦妨礙中籃進入延長賽，不過尼克球星布朗森（Jalen Brunson）延長賽攻下8分，幫助尼克收下勝利。

布朗森全場攻下38分，哈特（Josh Hart）繳出10分17籃板12助攻的大三元，布里吉斯（Mikal Bridges）砍進23分。

76人以馬克西（Tyrese Maxey）33分6籃板6助攻表現最佳，喬治（Paul George）得到26分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）拿下16分10籃板。

尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）的執教風格是讓主力球員盡可能上場，唐斯帶傷上陣可說是貫徹他的精神，他受訪時直言，「這是NBA，沒有人狀態是100%。我很感謝我們球員，我知道他們帶著一些酸痛和小傷打球，這就是我喜歡他們的地方，我對他們充滿尊敬和感激。」