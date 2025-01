NBA／只讓籃網得67分還大勝59分！快艇魔鬼賽程前寫隊史新猷

因野火影響賽程的快艇隊,下周將面臨5戰考驗,迎接挑戰前洛城軍團先寫新猷,今天面對籃網隊寫下126:67大勝,59分差距締造隊史最大勝分差。

雷納德(Kawhi Leonard)只上場23分鐘就攻下23分,出賽時間和得分都寫下本季回歸新高; 「大鬍子」哈登(James Harden)攻下21分、11助攻和6籃板,生涯累積得分達到26681分,超越NBA 75大球星威金斯(Dominique Wilkins),獨居史上得分榜第15位。

