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NBA／只讓籃網得67分還大勝59分！快艇魔鬼賽程前寫隊史新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷納德(右)進攻。美聯社
雷納德(右)進攻。美聯社

因野火影響賽程的快艇隊，下周將面臨5戰考驗，迎接挑戰前洛城軍團先寫新猷，今天面對籃網隊寫下126：67大勝，59分差距締造隊史最大勝分差。

雷納德（Kawhi Leonard）只上場23分鐘就攻下23分，出賽時間和得分都寫下本季回歸新高； 「大鬍子」哈登（James Harden）攻下21分、11助攻和6籃板，生涯累積得分達到26681分，超越NBA 75大球星威金斯（Dominique Wilkins），獨居史上得分榜第15位。

雙星領軍下，快艇半場已取得58：35領下，第三節又打出44：16攻勢，第四節最多領先達到64分，勝利拿得輕鬆。

快艇2022年4月對上雷霆隊曾寫下50分大勝，今天推進隊史紀錄，也一併改寫籃網1978年10月18日輸給火箭隊的52分隊史最慘紀錄。

由於聯盟今天稍早才宣布因野火和冬季風暴改變新賽程，快艇下周不但有5場賽程，還有兩度的「背靠背」，快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）提到，球隊原本就面臨難打賽程，野火狀況只是再增添了難度，「所以我們只能一場一場來，不能成為賽程的犧牲者。這城市遭遇的狀況超乎聯盟掌握，所以我們能理解，我們要集中精神，一場一場來。」

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