NBA／湖人裁掉23歲菜鳥後衛 簽下前鵜鶘中鋒傑米森

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人隊將補強禁區，簽下前鵜鶘隊中鋒傑米森（Trey Jemison）。

湖人23歲菜鳥後衛奧利瓦里（Quincy Olivari）本季幾乎都在G聯盟，場均得到17.2分4.4籃板4.4助攻，三分球命中率40.6%。不過根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，湖人裁掉奧利瓦里，空出一個雙向合約名額。

斯卡托指出，奧利瓦里進入自由市場後預計會吸引他隊興趣。查拉尼亞則報導，湖人預計網羅前鵜鶘中鋒傑米森。

現年25歲的傑米森本季在鵜鶘出賽16場，平均上場10.4分鐘，拿到2.4分2.8籃板。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）季前受訪時就曾提到，球隊需要大個子球員，目前湖人陣中有戴維斯（Anthony Davis）、海斯（Jaxson Hayes）、克洛科（Christian Koloko）、傑米森以及還在養傷的伍德（Christian Wood）。