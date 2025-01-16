NBA／鵜鶘再見火鍋有爭議 基德批裁判怕得要命不敢動作

在近兩場比賽不敵金塊苦吞2連敗後，獨行俠隊今天作客鵜鶘隊主場原有機會在比賽最後階段逆轉戰局，不過倒數階段卻發生丁威迪（Spencer Dinwiddie）籃下出手遭到鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）封阻的狀況，對於墨菲最後一球是「再見火鍋」還是「妨礙中籃」，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）賽後表示，裁判向他坦言並沒有看到這球的狀況。

獨行俠今天作客鵜鶘主場，在唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）都缺陣的情況下，靠著團隊6人得分上雙的多點開花火力與鵜鶘一路拉鋸，不過在比賽倒數階段卻出現爭議球。

鵜鶘霍金斯（Jordan Hawkins）在比賽最後8秒時發生失誤後，1分落後的獨行俠發起反快攻，而丁威迪在籃下接獲隊友傳球後出手，儘管球疑似已經觸碰到籃板，但卻遭到從後方飛起的墨菲封阻，在裁判未響哨的情況下，也形成「致勝火鍋」，且下一波進攻墨菲還兩罰俱中，最終獨行俠也以3分差距吞下敗仗。

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獨行俠總教練基德第一時間也向裁判提出了該次封阻有妨礙中籃疑慮，但卻得到了裁判「沒看到」的回應，讓基德感到相當不滿，「他們說沒有看到，這就是他們的解釋，這代表他們今天沒有做好自己的工作，聯盟想要把事情做好，但裁判今天的執法卻是讓人一言難盡。」

基德強調，這次的漏判直接造成了獨行俠輸球的結果，「這讓我們輸掉比賽，希望裁判關鍵時刻可以做得更好，他們沒人看到那個妨礙中籃，但他們當時都站在場上。我認為裁判應該是怕得要命，不敢有任何動作，所以他們選擇什麼都不做。」