NBA／冠軍之外最大成就？詹皇：和布朗尼一起打球

詹姆斯（LeBron James）和布朗尼（Bronny James）成為聯盟首對父子檔隊友，詹皇近日受訪時坦言，這是他生涯最大成就。

近日詹皇接受《New Heights》節目訪問，被問到除了冠軍之外的最大成就，他直言，「冠軍是另外一回事，能在這個聯盟打球，到現在還能和布朗尼並肩作戰，這是我生涯最大成就之一，也有可能我這輩子最重要的成就。」

詹皇也稱讚布朗尼的努力，：「看到他每天努力奮鬥，試圖成為他想成為的人，而我就坐在那，看他做他想做的事。能親眼目睹這一切，讓我找回過去因為忙於比賽，而錯過的時光。」

詹皇認為布朗尼根本不需要打籃球，可以做任何想做的事，但布朗尼告訴他，「這是我的職業生涯、目標和抱負，我想打籃球，這是我熱愛的事。」