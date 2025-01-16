NBA／「B」字罵女裁判再道歉 溜馬馬瑟倫遭禁賽停薪1場

溜馬隊昨天與騎士隊之戰兩隊展開激烈拉鋸，在比賽進入到第四節時卻發生溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin） 因不滿判決，一度以「B」開頭字眼辱罵女性裁判的狀況，在今天聯盟也決定對他處以1場禁賽且停薪。

馬瑟倫在昨天與騎士之戰表現亮眼，投進3顆三分球拿下全隊次高的19分，不過在比賽進入到第四節時最後4分鐘時，他卻在被裁判吹判防守犯規後，因為不滿判決而辱罵女裁判薩戈（Natalie Sago），導致他連續吞下兩個技術犯規遭到驅逐出場，而溜馬最終也以10分差距遭騎士中斷6連勝。

儘管比賽結束後馬瑟倫就已經向薩戈致歉，並在受訪時表示，「這樣的時刻，比賽打得如此激烈，尤其我自己處在一個高度競爭的狀態中，我只想要贏球，發生這樣的狀況我感到很糟糕，我將會從中記取教訓。」

不過今天聯盟仍宣布將對與馬瑟倫處以禁賽1場且無薪的處分，這也將導致他無法參與明天溜馬與活塞之戰，並損失4萬1642美元的薪資。