NBA／莫蘭特隔扣斑馬不算分也high！灰熊單節一波流逆轉馬刺

上半場落後12分的灰熊隊，今天第三節狂灌43分，一波海嘯攻勢演出逆轉，在莫蘭特（Ja Morant）和貝恩（Desmond Bane）各拿21分發揮下以129：115逆轉馬刺隊。

馬刺當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場7投2中只拿5分，但已有7籃板和8阻攻，加上強森（Keldon Johnson）板凳貢獻11分，瓦賽爾（Devin Vassell）12分，助隊半場取得63：51領先。

第三節灰熊在貝恩和莫蘭特領軍下回敬12：2攻勢，肯納德（Luke Kennard）飆進外線更讓灰熊85：82反超；灰熊單節打出43：25猛攻，三節打完反以94：88超前。

第四節灰熊持續取分，2分10秒莫蘭特更差點上演「隔扣」溫班亞瑪畫面，儘管進球不算，客場作戰的灰熊仍掌握氣勢，最終在單節又有35分表現下以129：115帶走勝利。

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灰熊共6人得分兩位數，除莫蘭特和貝恩各拿21分，板凳出發的艾爾達瑪（Santi Aldama）也有20分挹注；馬刺以卡瑟爾（Stephon Castle）26分最高，瓦賽爾21分，上半場就搧出8火鍋的溫班亞瑪下半場沒能再有阻攻演出，以13分、12籃板、8阻攻完賽。