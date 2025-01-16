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NBA／雷霆哈爾特斯坦左比目魚肌拉傷 明再戰騎士沒長人
雷霆隊目前以33勝6敗稱霸西區，不過再度傳出傷兵消息，中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）因左比目魚肌拉傷，至少休息一周。
哈爾特斯坦在昨天比賽受傷，大約一周內重新接受評估，雷霆明天將迎戰終結他們15連勝的騎士隊，雷霆可能要以「五小陣容」對抗騎士雙塔艾倫（Jarrett Allen）和莫布里（Evan Mobley）。
這是雷霆本季第2次碰到沒中鋒的窘境，今年霍姆葛倫（Chet Holmgren）和哈爾特斯坦同時缺陣時，雷霆3勝2敗。值得一提的是，本季哈爾特斯坦上場時雷霆22勝2敗。
哈爾特斯坦本季場均得到11.8分12.2籃板4.1次助攻和1.3阻攻，都創下生涯新高。
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