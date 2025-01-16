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NBA／傳熱火恐升級對巴特勒制裁 美媒模擬4隊交易方案

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴特勒(左)、勇士維金斯(右)。 美聯社
巴特勒(左)、勇士維金斯(右)。 美聯社

熱火隊日前以「有害行為」為由將離意堅決的球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）處以停薪禁賽7場後，原將在明天就能解禁，不過今天卻傳出熱火球團可能改以「拒絕為球隊提供服務」為由，提升對於巴特勒的扣薪。

近來傳出「賣我」傳聞的巴特勒最近表示，希望能在邁阿密以外的地方找回上場打球的樂趣，不久後遭到熱火球團以「有害行為」為由禁賽7場，熱火高層也將在巴特勒解禁後陸續與他進行會談。

不過日前卻傳出，巴特勒在與熱火高層的面談中，重申希望被交易的立場，甚至強調絕不可能在與熱火簽下續約，如果球隊執意不將他交易出去，他將執行下賽季超過5000萬美元的合約選擇權，希望以此作為談判籌碼。

在雙方關係看似已經到無可挽回的情況下，今天美國媒體報導，熱火可能提高對於巴特勒的「制裁」，將過去對他停薪禁賽7場比賽的理由由原本的對球隊「有害行為」升級為「拒絕為球隊提供服務」，讓原本就將因為禁賽遭扣薪235萬美元的巴特勒，可能面臨更高的扣薪懲處；至於熱火球團是否會在明天解禁後再度出手進行懲處，目前則不得而知。

此外，美國媒體也報導熱火已經展開與多支球隊的談判，不過對於各隊提供的報價仍未感到滿意，ESPN甚至為熱火模擬與四支不同球隊進行交易的方案，包括獨行俠勇士火箭太陽

其中獨行俠附上的主要交易籌碼包括湯普森（Klay Thompson）、葛佛（Daniel Gafford），勇士部分則必須附上維金斯（Andrew Wiggins）與多個未來首輪選秀權，至於太陽則是以比爾願意放棄交易否決權為前提進行談判，但日前勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）就已經公開呼籲球團勿以「未來換取現在」，讓勇士交易巴特勒的可能性降低不少。

Jimmy Butler 勇士 太陽 火箭 熱火 獨行俠

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