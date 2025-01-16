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NBA／「中國約柯奇」與詹皇經紀人簽約 傳將挑戰2025年選秀

聯合新聞網／ 綜合報導
楊瀚森。 新華社
楊瀚森。 新華社

中國大陸19歲中鋒楊瀚森今天傳出好消息，確定加入詹皇（LeBron James）王牌經紀人保羅（Rich Paul）的經紀公司「Klutch Sports Group」，有望在明年進入NBA。

楊瀚森曾被封為「中國約柯奇（Nikola Jokic）」，目前效力CBA青島男籃，場均能得到16.4分10.5籃板3.4助攻，外帶2.7阻攻和1.1抄截。保羅的經紀公司今天稍早在IG發文歡迎楊瀚森，證實這項消息。

據陸媒報導，楊瀚森將挑戰今年NBA選秀大會。保羅的經紀公司目前旗下不只有詹皇，還有戴維斯（Anthony Davis）、英格倫（Brandon Ingram）、拉文（ZachLaVine）和福克斯（De'Aaron Fox）等NBA球星。

陸媒提到，詹皇大兒子布朗尼（Bronny James）在該公司運作下，於2024年選秀大會第55順位被湖人隊選進，並簽下4年790萬美元合約，相信憑藉該公司資源，楊瀚森圓夢希望將大增。

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