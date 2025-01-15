NBA／名嘴史密斯稱遲到是想轉戰大城市 威廉森：紐約很低調

「胖虎」威廉森（Zion Williamson）日前因遲到問題，遭鵜鶘球團禁賽1場。美國體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）認為，這是威廉森想離開紐奧良的訊號。

威廉森上周因遲到問題，被鵜鶘禁賽1場，損失約25萬美元薪水。史密斯在節目上提出他的看法，「威廉森不想待在紐奧良，他想去洛杉磯或紐約這種大市場或是其他地方，因為他想要得到市場價值。」

史密斯還狠批威廉森，「他有超級巨星的潛力，但似乎對作為一名職業球員毫不在意。很明顯他想離開，但如果這就是他的表現，哪隊會想要他？」

鵜鶘今天在客場以119：113擊敗公牛隊，威廉森只打24分鐘，就拿下21分7籃板9助攻。賽後他也回應史密斯的言論，「紐約和布魯克林其實很低調，我認為很多人沒真正欣賞它們。波士頓和芝加哥，我也喜歡亞特蘭大，有很多非常酷的球場，都有各自特色。不過紐奧良是我最愛的球場，遠勝過其他場地。」