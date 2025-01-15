NBA／公鹿開節就轟47分 字母哥生涯第50次大三元斷國王7連勝

換教練後8戰拿下7勝的國王隊，今天碰公鹿隊卻在第一將就狂失47分，加上「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場轟下30分、13助攻和11籃板，以本季第5度、生涯第50次的「大三元」率公鹿以130：115捍衛主場，中斷國王近期的7連勝。

公鹿第一節就取得47：26的大幅優勢，第二節領先最多達到28分，一路壓著國王打，一掃前一場以34分差輸給尼克隊的低潮。130分也是公鹿本季單場最高得分，除「希臘怪物」全能發揮，里拉德（Damian Lillard）攻下24分，洛培茲（Brook Lopez）21分，格林（A.J. Green）也有16分貢獻。

兩隊今天都有主力缺陣，國王的蒙克（Malik Monk）、公鹿米道頓（Khris Middleton）和崔蘭特（Gary Trent Jr.）都因傷沒能出賽；國王以德羅展（DeMar DeRozan）28分最高，福克斯（De'Aaron Fox）20分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出16分、10籃板、9助攻「準大三元」成績。

這僅僅是國王去年底炒掉前任教練布朗（Mike Brown）後的第2敗，助理教練克里斯蒂（Doug Christie）代理總教練後仍有7勝2敗好成績，今天吞敗後20勝20敗排在西區第9位。