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NBA／76人三巨頭全缺陣 亞歷山大率雷霆奪3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
76人「三巨頭」全部缺席，儘管一度追近比分，最後還是擋不住西區龍頭。 美聯社
76人「三巨頭」全部缺席，儘管一度追近比分，最後還是擋不住西區龍頭。 美聯社

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）因左腳傷勢連5場缺陣，喬治（Paul George）今天也因右腳踝痠痛缺席「背靠背」和雷霆隊的比賽，加上馬克西（Tyrese Maxey）因左手扭傷也沒上陣，「三巨頭」全部缺席的76人沒能擋下西區龍頭，雷霆招牌球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）32分領軍率隊以118：102帶走3連勝。

不只少了「三巨頭」，76人的佐蒙德（Andre Drummond）、羅瑞（Kyle Lowry）和K・馬丁（KJ Martin）也在傷兵名單；列入出賽成疑名單的C・馬丁（Caleb Martin）今天也沒上陣，傷兵滿營的76人首節就陷入21：37落後，半場打完差距再擴大到43：58。

第三節76人在愛德華（Justin Edwards）兩記三分彈、道丁（Jeff Dowtin Jr.）單節10分發揮下單節轟進38分，三節打完將差距縮小到81：87，但主場迎敵的76人第四節沒能維持手感，雷霆又有華勒斯（Cason Wallace）發揮拉開差距，最終仍以兩位數領先帶走勝利。

亞歷山大今天15投12中轟下全場最高32分，威廉斯（Jalen Williams）24分；愛德華25分是76人最高，板凳出發的道丁18分。

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