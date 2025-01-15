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NBA／為何巴特勒向熱火喊「賣我」？美媒曝與其他隊交易有關

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克哈勒戴(左)、熱火巴特勒(右)。 美聯社
塞爾蒂克哈勒戴(左)、熱火巴特勒(右)。 美聯社

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）上周與熱火隊總管萊里（Pat Riley）面對面會議時，再度重申希望被交易。有報導指出，巴特勒想離開熱火的原因是對補強失望。

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巴特勒告知萊里他不會和熱火簽新合約，打算在休賽季執行5200萬美元球員選項，但這只是為了當交易籌碼，而不是要和熱火續約或留在熱火。

《The Athletic》記者傑克森（James Jackson）則提到，巴特勒對其他強隊近年的積極操作感到沮喪，包含塞爾蒂克交易波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday），公鹿隊盤來里拉德（Damian Lillard）。

巴特勒認為球隊沒有認真補強，去年是一個轉折點，熱火只引進中鋒布萊恩（Thomas Bryant）和理查森（Josh Richardson），導致巴特勒再度提交易申請。

Jimmy Butler 公鹿 塞爾蒂克 熱火

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