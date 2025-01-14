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NBA／真熱火剋星！雷納德例行賽對戰豪取15連勝
雷納德（Kawhi Leonard）在今天主場對熱火的比賽中，雖然9投3中只拿到6分5籃板2抄截的數據，但在哈登（James Harden）、鮑威爾（Norman Powell）和祖巴茲（Ivica Zubac）合力攻下76分的帶動下，在下半場完成逆襲。
這一場逆轉勝也延續了雷納德「熱火剋星」的不敗傳說。
據統計，雷納德面對熱火已經取得15連勝，期間歷經馬刺、暴龍和快艇時期，前一次輸球已經要追溯到2014年3月6日；此外，如果是把當年總冠軍賽第2戰落敗後的3連勝算進去，雷納德包含例行賽和季後賽對戰熱火是17連勝。
受到傷勢影響，雷納德直到今年1月4日才正式出賽，上場時間也控制在20分鐘左右。雷納德透露自己不會急於擺脫這樣的時間限制。
「我正在慢慢來，我以前就這樣做過，」雷納德說，「我對我的自己的狀態很滿意，很高興我們贏了，這是一場很棒的團隊勝利。」
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