NBA／快艇3人破20分逆轉熱火 哈登：下半場打得更侵略性

歷經洛杉磯野火侵襲，快艇今天在主場重新迎接比賽，但球館進場人數僅有13119人，創下本季新低。不過觀眾雖少，精彩程度卻沒有打折。

快艇雖然上半場最多輸到13分，但哈登（James Harden）和鮑威爾（Norman Powell）第三節聯手攻下24分，帶領球隊逆轉戰局，以109比98擊退熱火，中止對方3連勝，快艇排名擠下湖人，重返西區前6席次。

「熱火上半場利用區域聯防限制住我們，我們做出了調整。在下半場比賽我們打得更有侵略性。」哈登說。哈登全場拿下26分11助攻5籃板，其中21分出現在下半場。

A trio of @LAClippers combine for 76 points in the win! 💥



Norman Powell: 29p, 6r, 3s, 5 threes

James Harden: 26p, 11a, 5r, 6 threes

Ivica Zubac: 21p, 20r, 2b, 76.9 FG% pic.twitter.com/v5nDlmswSb — NBA (@NBA) 2025年1月14日

據統計，這是哈登生涯第63次至少拿到25分10助攻外加5記三分球，排名史上第一，領先柯瑞（Stephen Curry）的42場和楊恩（Trae Young）的39場；同樣在下半場也豪取22分的鮑威爾，最後是得到29分，這是他本季第16次至少拿到25分，刷新個人單季最佳表現。

祖巴茲（Ivica Zubac）表現也不惶多讓，拿下21分20籃板，本季第13次至少搶下15個籃板，期間快艇取得11勝2敗的成績。

快艇不僅在最近15個主場比賽中拿下13勝，加上此戰，他們今年賽季已經有11場比賽迫使對手得分低於100分，總共只輸了1場，顯現防守的重要性。