NBA／湖人慘輸馬刺24分 外媒點明戴維斯換防外圍成罩門

湖人睽違多日重新在主場比賽，第三節後段一度還領先馬刺10分之多，沒小到接下來的16分鐘，紫金軍團直接被打了一波52比18的猛烈攻勢，最終慘輸24分，苦吞3連敗。

賽後包括主帥（JJ Redick）瑞迪克和媒體人都點出湖人面臨到的防守問題。「整個第四節我們只得14分，下半場就是無法阻止對手的持球突破，無法擋住進攻球員。」瑞迪克表示，「我感覺到最近3場比賽，我們的防守真的下滑了。當溫班亞瑪在場上時，你必須決定防守策略，但今晚我們的防守表現不夠好。」

體育名嘴貝勒斯（Skip Bayless）也直指：「湖人打出糟糕且毫無動力的防守，幾乎是唱空城計。他們在下半場被馬刺打了73比40的比分差距，在主場慘輸24分，這肯定有很嚴重的問題。」

NBA記者昆恩（Sam Quinn）認為戴維斯（Anthony Davis）趨於下滑的換防能力，成了球隊防守端的一大課題。「各隊已經意識到，讓戴維斯去外線防守基本上就是天上掉下來的禮物。除了他已經下滑的換防能力，湖人在其他位置都太矮小了，以至於你只要嘗試就能搶到籃板並且拿到分數。」

瑞迪克則是提到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）所造成的防守麻煩。「如果你選擇換防，溫班亞瑪就會順勢突破，戴維斯因為被換出去，禁區就沒人了；但如果你不選擇換防，溫班亞瑪在三分線外仍有威脅，戴維斯依然會被拉出去。」

瑞迪克說，「所以我回去得看看比賽影片。當我們第一道防線沒做好，感覺禁區內線就沒人了。馬刺今晚在油漆區一共拿下66分，這太艱難了。」

先前交易過來的芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）被視為提升球隊防守的重要補強，他也談到了戴維斯換防問題。「看起來只要他們把戴維斯換防到外圍，就會開始攻進籃下，產生很好的效果。」

「自從我來到球隊之後，我們防守表現明顯下滑，這也是球隊眼前最重要的事情。我們必須重新找回防守。」芬尼史密斯說。

今天比賽中場時間，湖人舉行了名人堂球員庫柏（Michael Cooper）的21號球衣退休儀式，有自媒體就調侃，湖人每每遇到這種特殊紀念意義的夜晚都會輸球收場，包括史坦波中心（Staples Center）的最後一場比賽、布萊恩（Kobe Bryant）銅像揭幕日、詹姆斯（LeBron James）得分超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和4萬分之夜等。