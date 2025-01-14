NBA／勇士本季勝率首次跌破5成 柯爾：責任在我身上

美國職籃NBA金州勇士今天以101比104不敵多倫多暴龍，本季勝率首度跌破5成，不過當家球星柯瑞認為，不應為了拚今年而草率交易，犧牲球隊未來。

勇士開季一度打出12勝3負的絕佳表現，沒想到接下來戰績一路滑落，尤其今天客座NBA東區倒數第3的暴龍，意外陷入苦戰，即便當家球星柯瑞（StephenCurry）攻下全場最高26分，外帶7籃板、7助攻，仍無法扭轉球隊頹勢，最後以3分之差落敗，苦吞近5戰第4敗。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後接受媒體採訪時表示，責任在自己身上，因為沒能幫助球員找到好的投籃機會，而且執行力也不佳，「今晚是我們這季最沮喪的夜晚之一，我不喜歡勝率低於5成，因此我們必須在下一場做得更好。」

隨著交易截止日逐漸逼近，同時是勇士補強的最佳時機，然而柯瑞認為，球團不應草率做出交易決定，特別是需要犧牲年輕球員或選秀權，「我們有責任讓球隊處於良好狀態，假如有合理交易，當然希望陣容能夠升級，但不代表我們想要達到一些事情，而胡亂拋棄球隊資產。」

柯瑞強調，絕對渴望一直待在競爭總冠軍的討論中，但深知自己正在逐漸變老、職業生涯也愈走愈遠，並幫助一些年輕球員成長，不希望球團因為近期低潮而緊張，反而期待對現有陣容保持耐心，慢慢磨合到最佳狀態。