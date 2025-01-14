NBA／遭外界質疑愛「買犯」雷霆亞歷山大：我突破次數第1

雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）目前場均31.4分，僅次公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），暫居得分榜第2。亞歷山大近日受訪時被問到球迷質疑他罰球量，他點出突破次數回應質疑。

許多球迷質疑亞歷山大太愛「買犯」，對此他回應，「我確實很擅長突破。過去幾年我在聯盟的突破次數上領先，我認為突破被犯規，比跳投被犯規更自然，這只是比賽的一部分。而且我一路上學到一些技巧，把它變成一項能力。」

「別人怎麼說我不在乎，只要進攻有效率，我的球隊贏球，我就會去完成任務」亞歷山大說。

據NBA官網數據統計，亞歷山大自2020-21賽季以來，已連5季突破次數高居聯盟第1。本季他出賽38場，場均21.4次突破聯盟第1；場均8.1次罰球機會聯盟第6。前5名班凱羅（Paolo Banchero）、安戴托昆波、威廉森（Zion Williamson）、安比德（Joel Embiid）和戴維斯（Anthony Davis）都是前鋒或中鋒。