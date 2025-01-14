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NBA／關鍵三分彈終結尼克 畢斯利感謝紐約球迷「懂刺激」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
畢斯利成了活塞致勝功臣。 美聯社
畢斯利成了活塞致勝功臣。 美聯社

過去幾季在湖人、爵士和公鹿陣中都沒有完全釋放外線威力的畢斯利（Malik Beasley），本季來到跌過谷底的底特律，反而重新綻放光芒，成了球隊攻城掠地最重要的角色之一。

畢斯利場均得分是2020-21年賽季以來新高，每場平均三分球命中數更是來到生涯最高點，在今天作客紐約的比賽，畢斯利又在最後關鍵時刻連續砍進致命三分球，幫助球隊拿下近12戰以來的第10勝。

畢斯利此役轟進6記三分球獨拿22分，在用招牌三分球終結尼克反撲希望後，他不忘大扭屁股熱舞一番，還朝著紐約球迷送上飛吻，享受成為勝利英雄美妙時刻。

賽後畢斯利更表示他要感謝尼克某一位坐在場邊的球迷不斷「刺激」他，帶給他進球的動力。

「他對著我大吼，說我自從第一節命中4記三分球之後就『沒路用』，我心想，『你給我等著看』。隨後我投進一球，回頭嗆了他一頓，接著我又命中另一球。」畢斯利說。

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